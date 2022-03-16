Син Софії Ротару після того, як був затриманий прикордонниками, звернувся за допомогою.

Син знаменитої співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко поросив українців про допомогу після того, як його затримали при спробі незаконно перетнути державний кордон.

Нагадаємо, українців, серед яких можна впізнати сина й онука Софії Ротару, прикордонники затримали 7 березня на кордоні з Молдовою.

З’ясувалося, що вісім громадян України призивного віку (відповідно до закону, під час війни їм заборонено виїжджати з країни) намагалися втекти на надувному човні. В цьому їм допомагав громадянин Молдови, який взяв за свої послуги з кожного по 200 доларів.

В родині співачки інцидент ніяк не коментували.

16 березня син Софії Ротару Руслан Євдокименко на своїй сторінці в Інстаграм поросив допомоги для прилуку для тварин у Львові.

«Притулки для собак у Львові потрібна термінова допомога. Собак стало в рази більше, люди кидають своїх друзів. Вони не винні, що їх зрадили», - йдеться у сторіс, яку Руслан Євдокименко перепостив на своїй сторінці.

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