Син знаменитої співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко поросив українців про допомогу після того, як його затримали при спробі незаконно перетнути державний кордон.
Нагадаємо, українців, серед яких можна впізнати сина й онука Софії Ротару, прикордонники затримали 7 березня на кордоні з Молдовою.
З’ясувалося, що вісім громадян України призивного віку (відповідно до закону, під час війни їм заборонено виїжджати з країни) намагалися втекти на надувному човні. В цьому їм допомагав громадянин Молдови, який взяв за свої послуги з кожного по 200 доларів.
В родині співачки інцидент ніяк не коментували.
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16 березня син Софії Ротару Руслан Євдокименко на своїй сторінці в Інстаграм поросив допомоги для прилуку для тварин у Львові.
«Притулки для собак у Львові потрібна термінова допомога. Собак стало в рази більше, люди кидають своїх друзів. Вони не винні, що їх зрадили», - йдеться у сторіс, яку Руслан Євдокименко перепостив на своїй сторінці.
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