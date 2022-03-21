Майстер спорту України з гімнастики Даша Ульянова вирішила засудити деяких громадян, через яких інші в небезпеці.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка прославилася завдяки перемозі на шоу "Холостяк" і активно веде соціальні мережі вже давно. Цього разу дівчина вирішила висловитися з приводу громадян, що ризикують безпекою інших.

"Звертаюся до всіх розумних, які люблять публікувати відосики. Не розміщуйте відео з нашою технікою! Можете не скидати гроші на армію, краще купіть собі мізки! Вони виглядають ось так.

Ось приклад причини удару по Ретровілю. А з приводу ракет, в рашистських пабліках над нами іржуть, мовляв спасибі українцям за допомогу і наводку» - висловилася Даша.

Також вона різко відповіла на слова: "Ти можеш не викладати ці фото? Або не доходить?». Вона написала: "Я ніколи раніше не грубила своїм фоловерам, але зараз не витримую. Не пишіть мені***, я не в настрої".

Ми писали, Даша тепер успішна блогерка в Україні і за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. Цього разу Ульянова вирішила опублікувати фото, на якому показала, як себе радує

На знімку Даша продемонструвала повний візок продуктів з рибою, куркою, м'ясом і кальмарами.

"Ось воно-щастя", - написала Ульянова під фото.

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