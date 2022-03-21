Мастер спорта Украины по гимнастике Даша Ульянова решила осудить некоторых граждан, из-за которых другие в опасности.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая прославилась благодаря победе на шоу "Холостяк" и активно ведет социальные сети уже давно. В этот раз девушка решила высказаться по поводу граждан, что рискуют безопасностью других.

«Обращаюсь ко всем умным, которые любят публиковать видосики. Не размещайте видео с нашей техникой! Можете не скидывать деньги на армию, лучше купите себе мозги! Они выглядят вот так.

Вот пример причины удара по Ретровилю. А по поводу ракет, в рашистских пабликах над нами ржут, мол спасибо украинцам за помощь и наводку» - высказалась Даша.

Также она резко ответила на слова: «Ты можешь не выкладывать эти фото? Или не доходит?». Она написала: «Я никогда раньше не грубила своим фолловерам, но сейчас не выдерживаю. Не пишите мне *ерню, я не в настроении».

Мы писали, Даша теперь успешная блогерка в Украине и за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. В этот раз Ульянова решила опубликовать фото, на котором показала, как себя радует

На снимке Даша продемонстрировала полную тележку продуктов с рыбой, курицей, мясом и кальмарами.

"Вот оно - счастье", - написала Ульянова под фото.

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