Злата Огневич підтримує ЗСУ і громадян, а також розповідає, як склалися її обставини і чому вона не їде.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною артисткою, вона залишилася в Києві, незважаючи на всі труднощі, обстріли і хвилювання. Зірка вирішила підтримувати також шанувальників і розповідає про важливе в Instagram.

Цього разу дівчина подякувала комунальникам, які працюють навіть у важкий час, а також розповіла, що відбувається в її житті.

«Чергова повітряна тривога в Києві. Постійно чую вибухи, а з ранку "приємний" аромат в повітрі. Всім сили і підтримки! Відповідаю на ваші запитання: я в Києві, я поїла, але не в шапці! Скоро лечу в США, на серію благодійних концертів. Запрошую приєднатися всіх, хто зараз в Америці. Чикаго, Нью-Йорк, Маямі», - пише Огневич.

Зараз в сторі Злато часто викладає різні кадри, висловлює свою думку і розмірковує про те, що відбувається в країні.

«Києва. "секретний" військовий об'єкт. Мене до глибини душі вражають мої знайомі з Росії, які намагаються мене переконати, що наші ЗМІ брешуть. Ці росіяни кажуть, що будуть за мене молитися.

А давайте ви нам Україну відновите, а вже потім молитвами займетеся? Як часто Богом прикривають всі криваві злочини в історії людства " - висловилася Злата.

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