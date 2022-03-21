Злата Огневич поддерживает ВСУ и граждан, а также рассказывает, как сложились ее обстоятельства и почему она не уезжает.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной артисткой, она осталась в Киеве, несмотря на все трудности, обстрелы и волнение. Звезда решила поддерживать также ВСУ, поклонников и рассказывает о важном в Инстаграм.

В этот раз девушка поблагодарила коммунальщиков, которые трудятся даже в трудное время, а также рассказала, что происходит в ее жизни.

«Очередная воздушная тревога в Киеве. Постоянно слышу взрывы, а с утра «приятный» аромат в воздухе. Всем силы и поддержки! Отвечаю на ваши вопросы: я в Киеве, я поела, но не в шапке! Скоро лечу в США, на серию благотворительных концертов. Приглашаю присоединиться всех, кто сейчас в Америке. Чикаго, Нью-Йорк, Маями», - пишет Огневич.

Сейчас в Стори Злата часто выкладывает разные кадры, высказывает свое мнение и размышляет о происходящем в стране.

«Киев. «секретный» военный объект. Меня до глубины души поражают мои знакомые из россии, которые пытаются меня убедить, что наши СМИ врут. Эти россияне говорят, что будут за меня молиться.

А давайте вы нам Украину восстановите, а уже потом молитвами займетесь? Как часто Богом прикрывают все кровавые преступления в истории человечества» - высказалась Злата.

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