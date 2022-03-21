Голова Запорізької ОДА Олександр Старух розповів про напад окупантів на автобуси з дітьми.

Як пише Politeka.net, сьогодні, 21 березня, українців вивозили зеленими коридорами в безпечні місця. Але під час поїздки з Маріуполя окупаційні війська Росії обстріляли автобуси з людьми. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у себе на сторінці у Фейсбук.

"Автобуси з дітьми потрапили під обстріли. Є діти у важкому стані

Сьогодні понад 20 автобусів намагаються дістатися зеленими коридорами.

Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, тому що йшли обстріли. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей і повернути їх в нормальні умови життя.

Сьогодні важкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлені в лікарню. Троє дітей потрапили під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Сім'ї їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна сім'я потрапила під обстріли в Кам'янському, також дитина у важкому стані.

Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все доведеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", - написав Старух.

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