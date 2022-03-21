Як пише Politeka.net, Вєрка Сердючка - це образ Андрія Данилка, відомого українського артиста. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де поділився новою фотографією.

На фото Данилко був зі значком провідниці, а в руках тримав великий болт з рейки.

"Хтось сказав, що це війна? Я готова...",- написав Данилко в образі Сердючки, коментуючи прохання радника глави ОП Олексія Арестовича.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Віра, Віра", "вогонь", " Ну все, я сплю спокійно...", "Ох і жінка"," спасибі за позитив", " Андрій, спасибі за позитивчик!", "Браво!!! Побільше гумору", " Андрій, люблю вас всією душею і серцем дуже багато років! У 2015 році я маю щастя з вами познайомитися, ви дуже, дуже чудова людина!Спасибі за щоденну підтримку", "Талант, ви молодці".

Нагадаємо, Андрій Данилко публічно поставив на місце нахабу

А ще Politeka повідомляла, що Андрій Данилко в прямому ефірі не зміг стримати емоцій

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