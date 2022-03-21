Как пишет Politeka.net, Верка Сердючка - это образ Андрея Данилко, известного украинского артиста. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где поделился новой фотографией.
На фото Данилко был со значком проводницы , а в руках держал большой болт из рельсы.
"Кто-то сказал рельсовая война? Я готова...", - написал Данилко в образе Сердючки, комментируя просьбу советника главы ОП Алексея Арестовича.
Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Вера, Вера", "Огонь", "Ну все,я сплю спокойно...", "Ох и женщина", "Спасибо за позитив", "Андрей, спасибо за позитивчик!", "Браво!!! Побольше юмора", "Андрей,люблю вас всей душой и сердцем очень много лет! В 2015 году я имеоа счастье с вами познакомиться,вы очень,очень замечательный человек!Спасибо за ежедневную поддержку", "Талант, вы молодцы".
Напомним, Андрей Данилко публично поставил на место нахалку
А еще Politeka сообщала, что Андрей Данилко в прямом эфире не смог сдержать эмоций
Также Politeka писала, что Сердючка с мамой высказали четкий протест оккупантам