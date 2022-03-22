Настя показала, як ще можна підтримати українців.

Як передає Politeka.net, Настя Каменських стала допомагати українцям, волонтерам і ЗСУ відразу ж після нападу росіян на нашу країну. Артистка не стала говорити, чи виїхала вона з України разом з чоловіком або допомагає громадянам з областей, які у відносній безпеці.

Цього разу вона заговорила про NFT і бажання допомогти Україні. Художники, музиканти, бізнесмени об'єднуються навколо гуманітарного проекту NFT, щоб допомогти нам зібрати кошти для допомоги Україні.

"Ексклюзивна колекція жовто-блакитного серця із зображенням однієї з областей України. Купуючи, Ви отримуєте не тільки NFT, але і символ свободи і сили, а наша країна отримує можливість купувати ліки, продукти, відновлення житла і допомогу біженцям» - поділилася зауваженням Каменських. ⠀

"Слава України Героям Слава 🇺; Відмінна ідея; підтримка скрізь важлива; Настя вистачить вже хайпувати на цю тему. Під ручку з Потапом і на передову; чому написи англійською? На заході працюють?; Слава Україні 💙 💛 " - пишуть в мережі.

До цього Каменських розридалася перед камерою:

"Подивилася долю ще однієї дитини. Як же боляче, складно їм. Вони невинні, ми страждаємо все " - каже Каменських. Артистка закликала до миру і нагадала, що окупантам не місце на нашій землі.

Багато громадян почали блокувати фури з товаром для країни-агресора. Каменських теж не змовчала.

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