Настя показала, как еще можно поддержать украинцев.

Как передает Politeka.net, Настя Каменских стала помогать украинцам, волонтерам и ВСУ сразу же после нападения россиян на нашу страну. Артистка не стала говорить, выехала ли она из Украины вместе с мужем или помогает гражданам из областей, которые в относительной безопасности.

В этот раз она заговорила о NFT и желании помочь Украине. Художники, музыканты, бизнесмены объединяются вокруг гуманитарного проекта NFT, чтобы помочь нам собрать средства для помощи Украине.

«Эксклюзивная коллекция желто-голубого сердца с изображением одной из областей Украины. Покупая, вы получаете не только NFT, но и символ свободы и силы, а наша страна получает возможность приобретать лекарства, продукты, восстановление жилья и помощь беженцам» - поделилась замечанием Каменских. ⠀

«Слава Украины Героям Слава 🇺; Отличная идея; поддержка везде важна; Настя хватит уже хайповать на эту тему. Под ручку с Потапом и на передовую; Почему надписи на Английском? На западе работают?; Слава Украине 💙💛» - пишут в сети.

До этого Каменских разрыдалась перед камерой:

«Посмотрела судьбу еще одного ребенка. Как же больно, сложно им. Они невинные, мы страдаем все» - говорит Каменских. Артистка призвала к миру и напомнила, что оккупантам не место на нашей земле.

Многие граждане начали блокировать фуры с товаром для страны-агрессора. Каменских тоже не смолчала.

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