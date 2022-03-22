Артисти не стали відмовчуватися і висловилися білорусам, закликавши відмовитися від диктаторського режиму.

Цього разу популярні українські артисти Оля Полякова, Наталія Могилевська, Потап і інші вирішили виступити і записали спеціальне звернення для країни-сусіда. Артисти закликали білорусів не вступати у війну з Україною, не підтримувати агресивну політику РФ і також Лукашенка.

"Україна показала, що буде знищувати всіх, хто прийде на нашу землю. Білорусів ніхто шкодувати не буде. Вони ніде не воювали, не мають такого досвіду. Не зрозумілі їм причини цієї війни. Білоруський народ стане гарматним м'ясом. Цього не можна допустити», - каже Оля Полякова.

Потап звернув увагу, що мовчати зараз не можна:

"Білорусь-мирний край, який під час страшної війни був центром партизанського руху. Солдати РБ, не надягайте форму Росії. Це злочин і ви залишитеся непізнаними солдатами. В Україні немає нацистів, народ захищає свою землю», - каже Потап.

Наталія Могилевська також закликала громадян нормально оцінити ситуацію:

"Українська армія дуже сильна, нас підтримує весь світ. Ми вб'ємо кожного, хто зайде на нашу територію зі зброєю в руках! Вас не чекають тут ні слава, ні гроші», — звертається Могилевська.

Ми писали, Оля Полякова екстрено виїхала з Києва з дочками, оскільки під обстрілами вони були дуже налякані. Перший час їх прихистила абсолютно незнайома сім'я, артистка всіляко підтримує Україну.

"Маріуполь! Драм театр!!!! Там під завалами люди! Які ховалися в підвалі! Діти! Це військовий об'єкт?????? А всередині нацисти????!!! Російська Федерація - Країна терорист!!"- пише емоційно Ольга.

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