Артисты не стали отмалчиваться и высказались белорусам, призвав отказаться от диктаторского режима.

В этот раз популярные украинские артисты Оля Полякова, Наталья Могилевская, Потап и другие решили выступить и записали специальное обращение для страны-соседа. Артисты призвали белорусов не вступать в войну с Украиной, не поддерживать агрессивную политику РФ и также Лукашенко.

«Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Белорусов никто жалеть не будет. Они нигде не воевали, не имеют такого опыта. Не понятны им причины этой войны. Белорусский народ станет пушечным мясом. Этого нельзя допустить», — говорит Оля Полякова.

Потап обратил внимание, что молчать сейчас нельзя:

«Беларусь – мирный край, который во время страшной войны был центром партизанского движения. Солдаты РБ, не надевайте форму России. Это преступление и вы останетесь неопознанными солдатами. В Украине нет нацистов, народ защищает свою землю», - говорит Потап.

Наталья Могилевская также призвала граждан нормально оценить ситуацию:

«Украинская армия очень сильная, нас поддерживает весь мир. Мы убьём каждого, кто зайдёт на нашу территорию с оружием в руках! Вас не ждут здесь ни слава, ни деньги», — обращается Могилевская.

Мы писали, Оля Полякова экстренно выехала из Киева с дочерьми, поскольку под обстрелами они были очень напуганы. Первое время их приютила совершенно незнакомая семья, артистка всячески поддерживает Украину.

«Мариуполь! Драм театр!!!! Там под завалами люди! Которые прятались в подвале! Дети! Это военный объект?????? А внутри нацисты????!!! Российская Федерация-страна террорист!!» - пишет эмоционально Ольга.

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