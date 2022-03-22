Як пише Politeka.net, Катя Репяхова разом з чоловіком Віктором Павликом і маленьким сином залишається в Україні, проте зовсім скоро поїде і відвідає родичів закордоном. Зараз Репяхова вирішила показати, як виглядає їх малюк, який тепер є дитиною війни.

Вже майже місяць як війська РФ вторглися на наші землі і знищують міста, мирних людей і всю інфраструктуру. Тому багато хто виїхав з України, але велика частина громадян залишилися тут, на своїй землі.

"Моя дитина війни ... життя розділилося на до і після. Життя зупинилося ... Як пробачити все скоєне? Як пробачити втрачені дні, тижні. Поламані долі ... 💔 щось я сьогодні не оптиміст 🥺» - пише Катерина.

У мережі підтримують:

"Ніяк, ніхто не зможе пробачити😭 💔 🕯; таке не прощається 💔 Моя манюня теж виходить дитя війни. Важко, але тримаємося 🙏; я так само щось сьогодні дуже не оптимістична 😢але треба вірити 💪 🏽 тримаємося🙏; головне, що він нічого не згадає🙏 🏻; головне, що воно триває. 🙌 І заради дитини потрібно не здаватися ❤️; ніяк. .. робити висновки і йти далі".

Зараз багато виступили на захист нашої країни і протестують проти вторгнення російської армії на наші землі.

В цей раз Репяхова пояснила, чому вирішила покинути країну і чому вона не тікає.

"Це не біженство і переселення. А зустріч з рідними! Летимо Я, мама і Мишко, спочатку ми проїдемо 1250 км (3 країни), а потім два літаки і ще дві країни. Зараз переповнюють дивні відчуття, але я щаслива, що побачуся зі своєю сім'єю. Купила квитки на літак. За кілька десятків днів буду в іншій країні"»

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