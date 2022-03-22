Репяхова в пессимистичном настроении рассказала, что ее расстраивает больше всего.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова вместе с мужем Виктором Павликом и маленьким сыном остается в Украине, однако совсем скоро уедет и навестит родственников заграницей. Сейчас Репяхова решила показать, как выглядит их малыш, который теперь является ребенком войны.

Уже почти месяц как войска РФ вторглись на наши земли и уничтожают города, мирных людей и всю инфраструктуру. Поэтому многие выехали из Украины, но большая часть граждан остались тут, на своей земле.

«Мой ребенок войны… Жизнь разделилась на до и после. Жизнь остановилась… Как простить все содеянное? Как простить потерянные дни, недели. Поломанные судьбы…💔 Что-то я сегодня не оптимист 🥺» - пишет Катерина.

В сети поддерживают:

«Никак, никто не сможет простить 😭💔 🕯; Такое не прощается 💔 Моя манюня тоже выходит дитя войны. Трудно, но держимся 🙏; Я так же что-то сегодня очень не оптимистичная 😢но надо верить 💪🏽держимся 💙💛; Главное, что он ничего не вспомнит 🙏🏻; Главное, что оно продолжается. 🙌 И ради ребенка нужно не сдаваться ❤️; Никак... делать выводы и идти дальше».

Сейчас многие выступили на защиту нашей страны и протестуют против вторжения российской армии на наши земли.

В этот раз Репяхова объяснила, почему решила покинуть страну и почему она не сбегает.

«Это не беженство и переселение. А встреча с родными! Летим я, мама и Мишутка, сначала мы проедем 1250 км (3 страны), а потом два самолета и еще две страны. Сейчас переполняют странные ощущения, но я счастлива, что увижусь со своей семьей. Купила билеты на самолет. За несколько десятков дней буду в другой стране».

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