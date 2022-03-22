Леся показала, як з різних місць, країн і міст навіть у складний час допомагають українцям.

Як пише Politeka.net, знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк активно займається допомогою притулку та притулку в Хмельницькому, а також працює з волонтерами та спілкується з біженцями. Леся щодня відвідує притулок і показує колег.

"Сьогодні ми отримали Мальтійську допомогу! Хочу сказати спасибі, і велике спасибі водіям, які їхали до нас, я знаю, як це зараз непросто.

Хочу сказати всім спасибі. Зараз хочу зазначити, що у нас в Хмельницькому прийнято ділитися, тому всі інші центри, волонтери та переселенці це отримають. Працюємо!» - говоривши Леся, звертаючись до всіх.

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"Всім доброго дня, зараз покажу наше меню на цей раз. Це вже традиція. Щоб ви трошки відволіклися і щоб люди, які до нас їдуть в притулок, знали, що на них чекає, що вони будуть тут їсти. Їх тут чекає тепло, затишок і смачна їжа.

Картопля молода тушкована, капусточка тушкована з м'яском, супчик харчо, кампотік свіжий з яблук і солодкий стіл!"- радісно ділиться Леся і показує також жінку, яка намагається щодня нагодувати всіх приїхали.

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