Леся показала, как с разных мест, стран и городов даже в сложное время помогают украинцам.

Как пишет Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк активно занимается помощью приюту и убежищу в Хмельницком, а также работает с волонтерами и общается с беженцами. Леся каждый день посещает приют и показывает коллег.

«Сегодня мы получили Мальтийскую помощь! Хочу сказать спасибо, и большое спасибо водителям, которые ехали к нам, я знаю, как это сейчас непросто.

Хочу сказать всем спасибо. Сейчас хочу отметить, что у нас в Хмельницком принято делиться, поэтому все другие центры, волонтеры и переселенцы это получат. Работаем!» - говорит Леся, обращаясь ко всем.

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«Всем доброго дня, сейчас покажу наше меню на этот раз. Это уже традиция. Чтоб вы немножко отвлеклись и чтоб люди, которые к нам едут в приют, знали, что на них ждет, что они будут тут кушать. Их тут ждет тепло, уют и вкусная еда.

Картошка молодая тушенная, капусточка тушеная с мяском, супчик харчо, кампотик свежий из яблок и сладкий стол!» - радостно делится Леся и показывает также женщину, которая старается каждый день накормить всех приехавших.

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