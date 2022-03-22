Як пише Politeka.net, Злата Огневич скоро планує виїхати з Києва до США для благодійних концертів, а поки що залишається вдома і дотримується комендантського режиму. Цього разу в Instagram співачка вирішила висловитися з приводу успіху полку "Азов".
"Танкісти полку Азов знищують танки, ББМ і піхоту російських окупантів.
Під час бою на вулицях Маріуполя були знищені 4 танки і кілька одиниць ворожої бронетехніки. Азовські танкісти показали ворогові хто господар на вулицях Маріуполя і відправили їх в пекло» - пише Огневич і показує нові кадри.
Також Огневич подякувала комунальникам, які працюють навіть у важкий час, а також розповіла, що відбувається в її житті.
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«Чергова повітряна тривога в Києві. Постійно чую вибухи, а з ранку "приємний" аромат в повітрі. Всім сили і підтримки! Відповідаю на ваші запитання: я в Києві, я поїла, але не в шапці! Скоро лечу в США, на серію благодійних концертів. Запрошую приєднатися всіх, хто зараз в Америці. Чикаго, Нью-Йорк, Маямі», - пише Огневич.
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