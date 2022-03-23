Як пише Politeka.net, популярний український репер Ярмак, який вирушив на службу з перших днів вторгнення окупантів, вирішив пояснити ворожим солдатам, чому не треба воювати з українцями на їхній землі. Звернення артист також представив в Instagram.
«Це відео я записував у музеї Другої світової війни від якої Україна і Білорусь постраждали найбільше! Сьогодні російські фашисти нещадно бомблять ракетами мирне населення, тому що в сухопутному зіткненні вони горять як вуглинки! Ми ніколи не пробачимо російських окупантів!! Білоруси, не йдіть на злочин і божевілля, у вас є шанс залишитися живими і з незаплямованою совістю!» - висловився спочатку артист.
Він додав, що ми на своїй землі, ми ніколи не претендували на чужу територію. Ми дуже добрий і гордий народ, який знає, як захищати свою Батьківщину.
«Ми зобов'язані вбивати всіх, хто прийде на нашу землю, так само як російських нелюдів-окупантів, які підло на нас напали і принесли велике горе в наші будинки. Хлопці, відмовляйтеся від цього злочину. Для всіх в'язниць не вистачить, а режим Путіна-Лукашенка протримається недовго. Сьогодні Україна б'ється не тільки за свою, а й за вашу свободу " - каже Ярмак.
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