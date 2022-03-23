Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк зараз всіляко підтримує притулок для біженців у Хмельницькому і часто показує, як проводить там час. Також Леся показує в Instagram актуальну інформацію і не боїться посміятися над окупантами.

В цей же раз Леся з жалем повідомила, що її легендарне авто з шоу "Ле-маршрутка", на якому вона подорожувала разом зі знімальною групою, було знищено обстрілом окупантів.

"Як же ми були щасливі коли знімали Українське тревел шоу @ lemarshrutka_official сьогодні наша маршрутка така ... 💔 але скоро ми купимо нову, ще кращу і поїдемо знімати 3й сезон... у відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і т.д. а почнемо зйомку з Чорнобаївки 💪 🏻 🇺 🇦 » - висловилася Нікітюк.

У мережі підтримують:

"Бля ((обов'язково буде нова💛 💙; все буде скоро по новому! Тому що за нами перемога! І прийде мир! 💙 💛 🇺 🇦 ; 😢 все відбудуємо і буде краще, ніж будь-коли!!!; 😢 моя улюблена маршрутка....моя Малятко все переглянула і сказала що поїдемо всюди де була Леська ️ ️ ... все буде дай Бог світу швидше🙏 🏻 🇺 🇦; дуже віримо💕; Чорнобаївка тепер Легенда❤».

Також Нікітюк, що працює в притулку, показала меню дня для нужденних:

"Всім доброго дня, зараз покажу наше меню на цей раз. Це вже традиція. Щоб ви трошки відволіклися і щоб люди, які до нас їдуть в притулок, знали, що на них чекає, що вони будуть тут їсти. Їх тут чекає тепло, затишок і смачна їжа.

Картопля молода тушкована, капусточка тушкована з м'яском, супчик харчо, кампотік свіжий з яблук і солодкий стіл!"- радісно ділиться Леся і показує також жінку, яка намагається щодня нагодувати всіх приїхали.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок:"вже не існує такого поняття як слабка стать".

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