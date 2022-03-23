Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк сейчас всячески поддерживает приют для беженцев в Хмельницком и часто показывает, как проводит там время. Также Леся показывает в Инстаграм актуальную информацию и не боится посмеяться над оккупантами.

В этот же раз Леся с сожалением сообщила, что ее легендарное авто из шоу «Ле-маршрутка», на котором она путешествовала вместе со съемочной группой, было уничтожено обстрелом оккупантов.

«Как же мы были счастливы когда снимали Украинское тревел шоу @ lemarshrutka_official Сегодня наша маршрутка такова… 💔 Но скоро мы купим новую, еще лучшую и поедем снимать 3й сезон… в отстроенный Мариуполь, Харьков, Киев, Чернигов, Сумы и т.д. А начнем съемку с Чернобаевки 💪🏻🇺🇦» - высказалась Никитюк.

В сети поддерживают:

«Бля (( обязательно будет новая 💛💙; Все будет скоро по новому! Потому что за нами победа! И придет мир! 💙💛🇺🇦; 😢все отстроим и будет лучше, чем когда-либо!!!; 😢 моя любимая маршрутка….моя малышка все пересмотрела и сказала что поедем повсюду где была Леська ☺️… все будет дай Бог миру побыстрее🙏🏻🇺🇦; Очень верим💕; Чернобаевка теперь легенда ❤».

Также Никитюк, что работает в приюте, показала меню дня для нуждающихся:

«Всем доброго дня, сейчас покажу наше меню на этот раз. Это уже традиция. Чтоб вы немножко отвлеклись и чтоб люди, которые к нам едут в приют, знали, что на них ждет, что они будут тут кушать. Их тут ждет тепло, уют и вкусная еда.

Картошка молодая тушенная, капусточка тушеная с мяском, супчик харчо, кампотик свежий из яблок и сладкий стол!» - радостно делится Леся и показывает также женщину, которая старается каждый день накормить всех приехавших.

Напомним, Ефросинина показала, как украинским женщинам приходится бороться за свою жизнь: "Это сила и мощь!".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк обратилась к украинским женщинам: "Уже не существует такого понятия как слабый пол".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова с букетом в руках поздравила с 8 марта из укрытия: "Мы должны оставаться сильными".