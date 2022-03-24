Як пише Politeka.net, Світлана Лобода потрапила під шквал жорсткої критики після того, як ігнорувала тему нападу РФ на наші землі. Також співачка уникала теми війни і не писала, що саме РФ напала на Україну 24-го лютого. Проте, через місяць з дня початку війни через окупантів, артистка вирішила стати на бік рідного дому.
Зовсім недавно співачка заявила, що вирушила з волонтерами збирати гуманітарну допомогу і поступово усвідомила, що за жахи творяться в нашій країні. Незадовго до цього співачку додали в список "зрадників, що підтримують агресію РФ в Україні".
"Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, в життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України.
Тисячі вбитих, ні в чому невинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста і життя, загинула жахлива кількість дітей. Це не поганий сон і не сценарій в жанрі антиутопії - це реальність, з якою неможливо змиритися.
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Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну кожен день, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зломити жодної армії в світі! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу і нашій землі!
Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу і сльози неможливо зупинити.
Найбільшим фізичним злом є смерть. Найбільшим моральним злом є війна. Яким би страшним не було наше сьогодні, світ-це наше завтра!» - висловилася Лобода.
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