Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну кожен день, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода потрапила під шквал жорсткої критики після того, як ігнорувала тему нападу РФ на наші землі. Також співачка уникала теми війни і не писала, що саме РФ напала на Україну 24-го лютого. Проте, через місяць з дня початку війни через окупантів, артистка вирішила стати на бік рідного дому.

Зовсім недавно співачка заявила, що вирушила з волонтерами збирати гуманітарну допомогу і поступово усвідомила, що за жахи творяться в нашій країні. Незадовго до цього співачку додали в список "зрадників, що підтримують агресію РФ в Україні".

"Сьогодні рівно місяць, як це страшне слово "війна" увійшло в наше життя, в життя кожного українця. Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України.

Тисячі вбитих, ні в чому невинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста і життя, загинула жахлива кількість дітей. Це не поганий сон і не сценарій в жанрі антиутопії - це реальність, з якою неможливо змиритися.

Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну кожен день, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зломити жодної армії в світі! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу і нашій землі!

Мої родичі, тато, бабуся, досі під Києвом у селі. Наш рідний Ірпінь зруйнований. Пишу і сльози неможливо зупинити.

Найбільшим фізичним злом є смерть. Найбільшим моральним злом є війна. Яким би страшним не було наше сьогодні, світ-це наше завтра!» - висловилася Лобода.

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