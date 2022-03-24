Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода попала под шквал жесткой критики после того, как игнорировала тему нападения РФ на наши земли. Также певица избегала темы войны и не писала, что именно РФ напала на Украину 24-го февраля. Тем не менее, спустя месяц со дня начала войны из-за оккупантов, артистка решила стать на сторону родного дома.
Совсем недавно певица заявила, что отправилась с волонтерами собирать гуманитарную помощь и постепенно осознала, что за ужасы творятся в нашей стране. Незадолго до этого певицу добавили в список "предателей, поддерживающих агрессию РФ в Украине".
«Сегодня ровно месяц, как это страшное слово «война» вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины.
Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии - это реальность, с которой невозможно смириться.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты меняют тактику, у Зеленского раскрыли новые замыслы врага: "Абсолютно людоедская"
Цифры зашкаливают: в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц
«Начинают понимать»: в Крыму паника, украинская разведка выдала новый план Путина
Украинцам раздадут новую финпомощь: кто имеет право на выплату
Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!
Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить.
Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим моральным злом является война. Каким бы пугающим не было наше сегодня, Мир — это наше завтра!» - высказалась Лобода.
Напомним, Брежнева, Лобода, Меладзе, Галкин и другие звезды призвали к миру: "Не может быть оправданий войне!"
А еще Politeka писала, что Анджелина Джоли неожиданно высказалась о происходящем в Украине: "Я молюсь"
Также Politeka сообщала, что Стивен Кинг поддержал украинцев, сделав то, чего обычно не делает: фото