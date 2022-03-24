Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода попала под шквал жесткой критики после того, как игнорировала тему нападения РФ на наши земли. Также певица избегала темы войны и не писала, что именно РФ напала на Украину 24-го февраля. Тем не менее, спустя месяц со дня начала войны из-за оккупантов, артистка решила стать на сторону родного дома.

Совсем недавно певица заявила, что отправилась с волонтерами собирать гуманитарную помощь и постепенно осознала, что за ужасы творятся в нашей стране. Незадолго до этого певицу добавили в список "предателей, поддерживающих агрессию РФ в Украине".

«Сегодня ровно месяц, как это страшное слово «война» вошло в нашу жизнь, в жизнь каждого украинца. Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины.

Тысячи убитых, ни в чем невинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии - это реальность, с которой невозможно смириться.

Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!

Мои родственники, папа, бабушка, до сих пор под Киевом в селе. Наш родной Ирпень разрушен. Пишу и слёзы невозможно остановить.

Самым большим физическим злом является смерть. Самым большим моральным злом является война. Каким бы пугающим не было наше сегодня, Мир — это наше завтра!» - высказалась Лобода.

Напомним, Брежнева, Лобода, Меладзе, Галкин и другие звезды призвали к миру: "Не может быть оправданий войне!"

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