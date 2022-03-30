Артистка вже взяла участь у кількох благодійних концертах на підтримку України в різних країнах.

Вчора, 29 березня в Бірмінгемі відбувся благодійний концерт на підтримку України. На ньому заспівали Ед Ширан, Джамала, Том Оделл, Ніл Роджерс і багато інших зірок. За даними ВВС, на концерті було зібрано близько 16 мільйонів доларів.

Джамала виконала пісню "1944", з якою виграла Євробачення-2016. Зазначимо, артистка вже взяла участь у кількох благодійних концертах на підтримку України в різних країнах.

"Місяць повномасштабної війни-це досить довго. Але скільки часу не минуло, до кривавих злочинів не звикнути ніколи. Ні нам, ні світу.

Те, що зробили вчора британці в Бірмінгемі, дійсно велика справа. Зібрати таку кількість зірок, понад 10 000 гостей у залі, сотні тисяч глядачів в онлайні і як результат-понад 11 млн фунтів (435 млн гривень) на підтримку українців " - розповідає співачка.

Раніше Кондратюк підтримав ідею Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики позбавити таких зірок державних нагород:

"Я не знаю, що робити з хворою дівчиною Maruv. На її батьківщині, в Павлограді, розбомбили станцію ті, для кого вона співає і показує свою голу красиву за*ницю. Що з ними всіма робити?

Одноклітинні істоти. Я до них дуже жорстокий. Вони для мене ці люди кінчені, тому що вони були чудовиськами, які після анексії Криму і розв'язки війни на Донбасі робили вигляд, що нічого не сталося", – заявив Ігор Кондратюк.

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