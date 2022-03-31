Артист не став мовчати після того, як йому знову масово почали погрожувати.

Український репер і продюсер Потап, чоловік Насті Каменських вже раніше заступався за Макса Барських, критикував Ольгу Бузову, висміював поведінку Тіматі і відповідав на пропаганду Сергію Безрукову.

Цього разу співак показав, як йому погрожують в особистих повідомленнях незнайомці, але це його нітрохи не лякає, а навіть бавить.

"Дорогі Шантажисти! У мене вам кілька пропозицій! Не зрозумійте перекручено, але! Раз вже ви шантажуєте мене і погрожуєте, спробуйте робити це не з російських номерів телефонів, друге якщо не вдається відправити з українського, то хоча б пишіть по українськи. Якщо не виходить ні те не інше, то прошу вас використовувати правильний прапор і символіку, у вашому випадку підійде російський прапор і фашистська свастика.

І четверте, найголовніше, Вибачте але вам доведеться почекати ,по-перше я дуже зайнятий, як і всі мої друзі націоналісти ,а таких більше 40 мільйонів тим, що ми боремося з вашими окупантами-фашистами, а по-друге вас дуже багато, не могли б ви самоорганізуватися і стати в чергу, Щиро дякую за розуміння!",- пише Потап.

Нагадаємо, нещодавно в Бірмінгемі відбувся благодійний концерт на підтримку України. На ньому заспівали Ед Ширан, Джамала, Том Оделл, Ніл Роджерс і багато інших зірок. На концерті було зібрано близько 16 мільйонів доларів.

Джамала виконала пісню "1944", з якою виграла Євробачення-2016. Зазначимо, артистка вже взяла участь у кількох благодійних концертах на підтримку України в різних країнах.

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