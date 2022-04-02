Зірці довелося важко, так як їй навіть не давали погодувати своїх коней, яких вона ростила і якими займалася багато років.

Як пише Politeka.net, Камалія є відомою українською виконавицею, яку прозвали найбагатшою співачкою країни, так як вона одружена з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Артистка з сім'єю виїхала, так як її будинок знаходився прямо в центрі бойових дій.

Зірці довелося важко, так як їй навіть не давали погодувати своїх коней, яких вона ростила і якими займалася багато років. Також зірка розповіла, що у неї ще одна втрата.

"Мого малюка Тоті-Сеньйора, сина легендарного Тотіласа, багаторазово чемпіона світу, чемпіона Олімпійських ігор, більше немає 😭 російські фашисти розстріляли кілька коней з нашої стайні «КСК Буча» і замінували її! Зелених лугів тобі, Мій малюк! 🙏 ❤ ️ "- розповідає співачка і показує кадри зі своїм улюбленим конем.

Ми також писали, українські сили продовжують наступати на російські війська в околицях Києва. На північно-західному напрямку тривають спроби українських військ просунутися від Ірпеня до Бучі та Гостомеля.

Війська окупантів були виведені з аеродрому Гостомеля, який був об'єктом бойових дій з першого дня повномасштабного вторгнення. Також у розвідці повідомили, що вздовж східної осі Україна відвоювала кілька сіл.

Нагадавши, зрадники допомогли окупантам заблокувати Ізюм.

Також повідомлялося, що ворог поплатився за удари по Харківщині.

Крім того Politeka.net писала, що вруки бійців ЗСУ потрапив цінний трофей.