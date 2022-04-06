Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк є успішним українським співаком, лідер гурту "Бумбокс", який з першого дня вторгнення рф вирішив стати на захист країни і вже отримав поранення. Цього разу співак записав спеціальне звернення.
"Волонтери, а також всі люди, які допомагають українській армії, Велике вам спасибі. За те, що допомагаєте, серйозно. Варто було мені тільки сказати, що у нас були знищені два пікапи, як люди швидко організували допомогу, не на п'ять, а на дванадцять з плюсом, спасибі!» - каже Хливнюк і показує новий автомобіль, що послужить українським захисникам.
Також знайомий і друг Хливнюка прокоментував його стан: "Андрюха в строю, все норм. Зашивши».
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Евакуюйтеся": жителів Луганщини просять виїхати, термінове звернення глави ОВА Гайдая
Наступальна операція: у Генштабі попередили, як РФ може використати Придністров'я
"Повторять бійню в інших містах": російських військових, які влаштували пекло в Бучі, повертають в Україну
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Так, в суботу, 26 березня, фронтмен групи Андрій Хлівнюк розповів, що потрапив під мінометні обстріли і отримав поранення обличчя.
"Мінометний вогонь і 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти " - різко висловився лідер "Бумбоксу".
Також він додав, що в результаті обстрілу їх колона втратила два пікапи.
Нагадавши, лідер "Бумбокс" Хливнюк влучно підколов ухильників
Також Politeka повідомляла, що лідер "Бумбокс" Хливнюк підбадьорив українців, розповівши, які концерти чекають росіян
А ще Politeka писала, що лідер "Бумбоксу" Хливнюк засвітив вражаючий арсенал