Хливнюк був вражений допомогою, яку йому і колегам надали після події.

Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк є успішним українським співаком, лідер гурту "Бумбокс", який з першого дня вторгнення рф вирішив стати на захист країни і вже отримав поранення. Цього разу співак записав спеціальне звернення.

"Волонтери, а також всі люди, які допомагають українській армії, Велике вам спасибі. За те, що допомагаєте, серйозно. Варто було мені тільки сказати, що у нас були знищені два пікапи, як люди швидко організували допомогу, не на п'ять, а на дванадцять з плюсом, спасибі!» - каже Хливнюк і показує новий автомобіль, що послужить українським захисникам.

Також знайомий і друг Хливнюка прокоментував його стан: "Андрюха в строю, все норм. Зашивши».

Так, в суботу, 26 березня, фронтмен групи Андрій Хлівнюк розповів, що потрапив під мінометні обстріли і отримав поранення обличчя.

"Мінометний вогонь і 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти " - різко висловився лідер "Бумбоксу".

Також він додав, що в результаті обстрілу їх колона втратила два пікапи.

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