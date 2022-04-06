Хлывнюк был впечатлен помощью, которую ему и коллегам оказали после произошедшего.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк является успешным украинским певцом, лидер группы "Бумбокс", который с первого дня вторжения рф решил стать на защиту страны и уже получил ранение. В этот раз певец записал специальное обращение.

«Волонтеры, а также все люди, которые помогают украинской армии, большое вам спасибо. За то, что помогаете, серьезно. Стоило мне только сказать, что у нас были уничтожены два пикапа, как люди быстро организовали помощь, не на пять, а на двенадцать с плюсом, спасибо!» - говорит Хлывнюк и показывает новый автомобиль, что послужит украинским защитникам.

Также знакомый и друг Хлывнюка прокомментировал его состояние: «Андрюха в строю, все норм. Зашили».

Так, в субботу, 26 марта, фронтмен группы Андрей Хливнюк рассказал, что попал под минометные обстрелы и получил ранение лица.

«Минометный огонь и счастлив 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты» – резко высказался лидер "Бумбокса".

Также он добавил, что в результате обстрела их колонна потеряла два пикапа.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк метко подколол уклонистов

Также Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк подбодрил украинцев, рассказав, какие концерты ждут россиян

А еще Politeka писала, что лидер "Бумбокса" Хлывнюк засветил впечатляющий арсенал