Як пише Politeka.net, українці вже 52-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. Співачка Оля Полякова, як і багато інших зірок, підтримали українців. А сьогодні, 16 квітня, Оля записала звернення до Філіпа Кіркорова, який продовжує підігравати офіційній позиції Росії.
"Філіпу Кіркорову! я зневажаю себе, за те що хотіла дружби з тобою ,і малодушничала виправдовуючи тебе!",- написала під відео Полякова.
Злата Огневич відразу прокоментувала публікацію: "Оля, підтримую! Все вірно і все правда! Вони все прекрасно розуміють і підтримують, не люди!".
Фітнес-тренер Аніта Луценко також прокоментувала публікацію: "Сила"
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