Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Певица Оля Полякова, как и многие другие звезды, поддержали украинцев. А сегодня, 16 апреля, Оля записала обращение к Филиппу Киркорову, который продолжает подыгрывать официальной позиции россии.

"Филиппу Киркорову! я презираю себя ,за то что хотела дружбы с тобой ,и малодушничала оправдывая тебя!", - написала под видео Полякова.

Злата Огневич сразу прокомментировала публикацию: "Оля, поддерживаю! Все верно и все правда! Они все прекрасно понимают и поддерживают, не люди!".

Фитнес-тренер Анита Луценко также прокомментировала публикацию: "Сила"

Напомним, Полякова показала, во что превратился Харьков

А еще Politeka писала, что Полякова обратилась к белорусам, кадры

Также Politeka сообщала, что Полякова резко высказалась, что ждет россиян в будущем



