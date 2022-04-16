Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. Певица Оля Полякова, как и многие другие звезды, поддержали украинцев. А сегодня, 16 апреля, Оля записала обращение к Филиппу Киркорову, который продолжает подыгрывать официальной позиции россии.
"Филиппу Киркорову! я презираю себя ,за то что хотела дружбы с тобой ,и малодушничала оправдывая тебя!", - написала под видео Полякова.
Злата Огневич сразу прокомментировала публикацию: "Оля, поддерживаю! Все верно и все правда! Они все прекрасно понимают и поддерживают, не люди!".
Фитнес-тренер Анита Луценко также прокомментировала публикацию: "Сила"
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