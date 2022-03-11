Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица и звездный детектив шоу "Маска". Артистка также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделилась видео из Харькова.
"Смотри весь мир!!!! Это Харьков!!!!", - написано было под кадрами.
Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали комментарии:
"Мой Родненький Город", "Мой любимый Харьков", "Город просто уничтожен", "Наш любимый Харьков,мы обязательно победим", "Это мой родной город, Боже, помоги нам", "Это часть центра города-а такой весь центр! Мой салон находится там", "нет слов. Одни слёзы. Это очень страшно", "Мягче слов нет, мой любимый город, 12 лет жизни в самом зеленом и чистом городе Украины".
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