Певица Оля Полякова показала военное преступление оккупантов и рассказала россиянам, что их ждет.

Как пишет Politeka.net, певица Оля Полякова активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Сегодня, 9 марта, россияне ударили по третей больнице Мариуполя. Оля показала результат бомбежки и рассказала, что ждет россиян.

"Мариуполь….Россия разбомбила роддом…, люди и дети под завалами… У своих коллег я читаю стенания о том, что россиян буллят по всему миру!!!! Но ведь в большинстве россияне поддерживают эту войну. Они оправдывают убийства, говорят глупости о превентивности военного вторжения в независимое государство! Тогда они должны понимать, что мир будет отворачиваться, что они станут нерукопожатными на долгие десятилетия…..", - написала Оля.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Они действительно поддерживают войну, пусть им все вернется вторицей, словами не передать того сожаления", "мой город, там мои родные", "Нет вам прощения".

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный показал, как помогает украинцам в это тяжелое время

Также Politeka сообщала, что Осадчая рассказала, почему украинцами уже можно гордиться

А еще Politeka писала, что Сумская напомнила украинцам о важной дате, видео