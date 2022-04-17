Дмитро Комаров закликав евакуюватися жителів з Донецької та Луганської областей після того, як сам відвідав Луганщину. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував повідомлення від мандрівника Дмитра Комарова.

"Дмитро Комаров відвідав Луганщину, побачив на власні очі, що орки зробили з нашою областю. Кожну хвилину у нас чутні вибухи! В таких умовах жити неможливо! А що буде після наступу рашистів? Ми не зможемо допомогти вам!",- сказав голова Луганської ОВЦА Сергій Гайдай.

Комаров розповів, що на території Луганської та Донецької області проходить гостра фаза вторгнення окупантів, тому громадянам слід бути обережними.

"У ворога немає принципів, честі, совісті і він просто стирає з лиця землі міста і села і буде продовжувати робити це з використанням артилерії, авіації, ракет. Тому велике прохання до всіх: будь ласка, евакуюйте", - сказав Дмитро Комаров.

Також ми писали, Володимир Дантес розповів, що на російському сайті "Комітету захисту національних інтересів" він потрапив до списку неугодних. На цьому сайті можна знайти імена відомих артистів, блогерів, журналістів, активістів, політиків, правозахисників та інших. Тепер і сам він там.

Як пожартував у сторіс сам співак, його кандидатуру розглядали якось аж надто довго, адже він "подався ще в лютому".

Також, Дмитро Комаров показав, як зараз виглядає зруйнований окупантами літак"Мрія".

Як повідомляла Politeka, Комаров показав, на що ворог перетворив затишне містечко під Києвом.

Також Politeka писала, що Комаров з "Світ навиворіт" схвилював кадрами на тлі зруйнованого міста.