Святослав Вакарчук розповів, що перебував у рідному Львові, коли почався обстріл.

Як пише Politeka.net, лідер гурту "Океан Ельзи" відвідує гарячі точки та підтримує українських захисників з самого початку війни. Більш того, артист не сидить на місці, виступає на вулиці і підтримує мирних громадян.

В Instagram Святослав Вакарчук розповів, що 18 квітня перебував у рідному Львові. Саме в цей день в місто прилетіли російські ракети, що забрали життя цивільних.

"Я у своєму рідному Львові. Позаду грають діти. Здавалося б, чудовий весняний день. Але день не чудовий, бо вранці 18 квітня до Львова прилетіли ракети. Є жертви. Та ж історія сталася в Харкові. Така ж історія відбувається щодня в різних селах і містах України. Це не військова операція. Це ракетний тероризм", - прокоментував ситуацію з обстрілом артист.

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"Горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе", - звучать слова в приспіві композиції.

Українці відразу почали коментувати публікацію на Ютуб.

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