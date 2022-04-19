Как пишет Politeka.net, лидер группы "Океан Эльзы" посещает горячие точки и поддерживает украинских защитников с самого начала войны. Более того, артист не сидит на месте, выступает на улице и поддерживает мирных граждан.

В Инстаграм Святослав Вакарчук рассказал, что 18 апреля находился в родном Львове. Именно в этот день в город прилетели российские ракеты, унесшие жизни гражданских.

«Я в своем родном Львове. Позади играют дети. Казалось бы, чудесный весенний день. Но день не замечательный, потому что утром 18 апреля во Львов прилетели ракеты. Есть жертвы. Та же история произошла в Харькове. Такая же история происходит каждый день в разных селах и городах Украины. Это не военная операция. Это ракетный терроризм», - прокомментировал ситуацию с обстрелом артист.

Мы также писали, Александр Пономарев вместе с Дзидзьо, Евгением Кошевым, Юрием Ткачем и другими звездами записали хит "Украина победит". Ролик уже появился на платформе ютуб и занимает 9-е место среди музыкальных видео в тренде.

"Горит, пылает техника вражеская, родная Украина победит", - звучат слова в припеве композиции.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию на Ютуб.

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