Як пише Politeka.net, успішна українська співачка і продюсер Наталія Могилевська зі сльозами на очах повідомила про трагедію, що сталася в її родині.

«Коли мені було 19 років, загинув мій тато. У 2013-му, за день до мого дня народження, на Небо пішла мама. Родина мого рідного дядька в Маріуполі лишалася моїм оберегом і місцем сили… Ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство», - повідомила артистка.

До будинку, де Наталя Могилевська часто проводила літо в дитинстві, потрапило два снаряди.

«На все життя я залишу в серці запах солоного моря, смак смажених кісок з тіста з цукровою пудрою, чудовий виноградник, дуже гарні троянди... саме в цих трояндах його і поховали, тому що по-людськи поховати було неможливо... Разом з ним вмирає моє дитинство», – поділилася співачка.

Наталя Могилевська попросила помолитися за її дядька.

«Прошу Вас, помоліться за загиблого мого дядька Сашу», - додала артистка.

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