Як повідомила артистка, що сьогодні ій нема куди повертатись.
«Сьогодні мені важко співати… моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжка біль у душі не дає спокою. Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти… на сьогодні мені нема куди повернутись…», - розповіла Білик про свою біду.
Шанувальники підтримали артистку, побажавши, щоб мир на українську землю прийшов якнайшвидше.
«Наша зірочка, красуня! Не тужіть , прийде мир і буде нова можливість», «Білик свої гроші чесно заробила, а не вкрала, а по-друге, дім важко втрачати всім, хто сам його будував, вкладав душу і ростив там дітей – навіть якщо людина в змозі купити/побудувати нову, це трагедія. і пісня Один в каное У мене немає дому - для всіх українців зараз однаково боляче звучить((( Іра завжди була світлою і доброю людиною, тільки сил бажаю і миру)) ми обов'язково повернемося додому», «Ірино, все буде Україна! Відбудуємо, головне жити!», - пишуть співачці в коментарях.
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Також Politeka.net писала, що російські загарбники знищили житло лідера групи «Друга Ріка».
Крім того Politeka.net повідомляла, що батьки відомої української співачки опинилися в окупації.