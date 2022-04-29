Внести ясність у конфлікт вирішила українська ведуча Катя Осадча. На своїй сторінці в Insagram Осадча розповіла, що ситуація ще гірша, ніж здавалася.

"Ну що ж за дикість... можна написати особисто співачкам своє невдоволення, попросити наступного разу питати дозвіл на виконання.. але ось так публічно влаштовувати срач? При всій повазі, це не добре під час війни влаштовувати такого роду розборки", - підкреслила Осадча, звертаючись до Білозір.

Телеведуча зазначила, що всі роблять що можуть і де можуть.

"Співають, збирають, допомагають, зараз потрібно підтримувати кожне починання і ініціативу, а не загрожувати судом. Ми б всі були раді побачити Ваше виконання пісень на благодійних концертах", - зазначила Осадча уточнивши, що звертається до Білозір публічно, так як вона почала «саме так».

Також Осадча пояснила недоцільність претензій Білозір до Полякової та Матвієнко.

"Оля Полякова виконує пісню на музику Мирослава Скорика, це не пісня Білозір. Вона просто також має пісню на цю музику. Тоня Матвієнко вже кілька років виконує пісню Білозір, і з нею про це були домовленості. Тобто, все ще гірше, ніж здавалося", - підкреслила Осадча.

У коментарях до посту Полякова назвала вчинок Білозір «тупим піаром» під час війни і «дикістю»:

«Притягнути мене до суду? На якій підставі? Музика належить Мирославу Скорику, а текст авторський, Олександра Вратарьова. Білозір до моєї пісні не має ніякого відношення, це взагалі просто тупий піар, під час війни..., це дикість якась!».

Нагадаємо, Полякова дала Оксані Білозір також розгорнуту відповідь на її погрози подати до суду.

Раніше куму Порошенка присоромили за публічні претензії до Полякової.

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