Як повідомляє Politeka.net, кремлівська журналістка маргарита симоньян заявила про Третю світову війну і ядерний удар по Україні, як найбільш реалістичний варіант розвитку подій. На її безглузді заяви в Інстаграмм емоційно відреагувала українська телеведуча Катерина Осадча.
Катерина Осадча обурилася словами пропагандистки, зазначивши, що у громадян рф "п*здець в головах".
"Залишу це тут, щоб розуміти, наскільки масштабним може бути п*здець в головах громадян росії. Готова до Третьої світової. Дійсно, чому ні, пральних машинок по світу дофіга, А одягу різного носіння відправляти і відправляти...", - написала Осадча.
Крім того, телеведуча прокоментувала слова головного пропагандиста кремля володимира соловйова, який після слів симоньян вставив репліку: "Ну ми-то – в рай, а вони просто здохнуть".
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"А ядерна війна вона буде де-небудь? Або вони вже собі забронювали місця в спеціальному раю для росіян, це ж буде напевно імпортозаміщений рай, який до цього був пеклом", – резюмувала Осадча.
Нагадаємо, Осадча видала деталі скандалу, в який втягнули Полякову і Матвієнко.
Як повідомляла Politeka, Осадча сказала, у кого ще крім Лорак і Повалій потрібно забрати українські паспорти.
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