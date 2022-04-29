Как сообщает Politeka.net, кремлевская журналистка маргарита симоньян заявила о третьей мировой войне и ядерном ударе по Украине, как наиболее реалистичном варианте развития событий. На ее нелепые заявления в Инстаграмм эмоционально отреагировала украинская телеведущая Екатерина Осадчая.

Екатерина Осадчая возмутилась словами пропагандистки, отметив, что у граждан рф "п*здец в головах".

"Оставлю это здесь, чтобы понимать, насколько масштабным может быть пи.здец в головах граждан россии. Готова к третьей мировой. Действительно, почему нет, стиральных машинок по миру дофига, а одежды разного ношения отправлять и отправлять…", - написала Осадчая.

Кроме того, телеведущая отреагировала на слова главного пропагандиста кремля владимира соловьева, который после слов симоньян вставил реплику: "Ну мы-то – в рай, а они просто сдохнут".

"А ядерная война она будет где-нибудь? Или они уже себе забронировали места в специальном раю для россиян, это же будет наверняка импортозамещенный рай, который до этого был адом", – резюмировала Осадчая.

Напомним, Осадчая выдала детали скандала, в который втянули Полякову и Матвиенко.

Как сообщала Politeka, Осадчая сказала, у кого еще кроме Лорак и Повалий нужно забрать украинские паспорта.

Также Politeka писала, Осадчая рассказала о трагедии, которая потрясла всю Украину.



