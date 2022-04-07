Історія пошуку маленького Саші Яхно, фото якого облетіли всі соцмережі і багато видань, закінчилося трагедією.

Хлопчика знайшли загиблим. За словами телеведучої Каті Осадчої, протягом місяця, відколи дитина зникла, вони бачили в кожному знайденому хлопчику Сашу.

«Шукали. Вірили. Ця жахлива історія про евакуацію човном з пекла ... малюк, цей світ не заслужив на тебе. Саша, я вірю, що тобі на небі радісно. Не забудемо, не пробачимо тварям жодного життя. Росіяни колективно винні в кожній смерті", - написала Осадча на своїй сторінці в Instagram, попросивши також не турбувати маму хлопчика.

"Їй важко навіть від слів співчуття", - пояснила телеведуча, у якої троє дітей.

Саша Яхно загинув 10 березня при евакуації з населеного пункту Сухолуччя Вишгородського району. Човен, в якому перебувала дитина, потрапив під обстріл і перекинувся. Також загинула бабуся дитини.

Тіло хлопчика знайшли майже через місяць.

Нагадаємо, кількість українських дітей, які стали жертвами війни, яку розв'язала Росія, зростає з кожним днем. Згідно з офіційними даними, щонайменше 167 українських дітей загинули, 297 отримали поранення.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - повідомили в Генпрокуратурі України.

Нагадаємо, в Мережу злили кадри з місця аварії російського винищувача, парашут у пілота навіть не розкрився.

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