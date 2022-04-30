Злата Огневич з'явилася в обіймах Ектора Хіменес Браво з "Майстер Шеф", зустрівшись з ним у Варшаві, Польща.

Як пише Politeka.net, поки захисники України стримують ворога на фронті, українські зірки шоу-бізнесу допомагають інформаційно, розповідаючи всьому світу, що відбувається в Україні. Ектор Хіменес-Браво і Злата Огневич не стали винятком, адже постійно висвітлюють події в Україні і підтримують українців. А вчора, 28 квітня, зірки зустрілися на благодійній вечері у Варшаві, Польща.

"Злата приїхала на нашу благодійну вечерю у Варшаві, щоб прикрасити цей вечір своїм прекрасним вокалом та українськими піснями", - зазначив Ектор у публікації.

На фото пара стояла і посміхалася, а Хіменес-Браво придбав Злату, яка була "Холостячкою" у другому сезоні проекту.

Відразу публікацію вирішив прокоментувати Григорій Решетник, який веде проекти" Холостяк " і "Холостячка":

"Нарешті зустрілися Холостяк і Холостячка".

Українці поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Кожен повинен робити те, що він може робити краще. Респект Вам, Ектор!", "Спасибі вам за все що робите","Злата прекрасно співає, чому її так мало".

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