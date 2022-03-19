Как пишет Politeka.net, Злата Огневич осталась в Украине и решила поддержать ВСУ, поклонников и волонтеров, также артистка продолжает показывать в Инстаграм, как проходят ее будни и размышляет о будущем. В этот раз артистка представила в Инстаграм памятные кадры с архивной съемки, где она любуется видами до военных действий.

«… и заиграет красками Родная Земля 💙💛🕊 #Украина #залисамигорами #война #Ukraine #войнаукраина #россия» - пишет Огневич под трогательными кадрами. Сейчас звезда не хочет уезжать из страны, поэтому желает отвлечься хоть так.

Пишут в сети:

«Как хорошо😍; ❤Украина ты прекрасна!; Все будет хорошо! 💙💛; Победа за нами!❤️; Моя любимая песня 🙏🏽❤ ️благодарю что творите прекрасное; А песня именно ❤.Одна из самых прекрасных украинских песен! И одна из лучших твоих Злата! 💙💛🇺🇦 Люблю!; Недолюды возомнили себя богами, чтобы уничтожать и убивать то, что не ими создано и не им принадлежит. Силы над нами все видят! ❤».

Злата Огневич - успешная украинская певица, которая победила в первом сезоне шоу "Маска". А в прошлом году артистка стала главной героиней шоу "Холостячка", но построить отношения с победителем проекта Андреем Задворным не удалось. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

Напомним, "Холостячка" Огневич публично обругала россиян за бездействие

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