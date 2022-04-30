Злата Огневич появилась в объятиях Эктора Хименес Браво из "Мастер Шеф", встретившись с ним в Варшаве, Польша.

Как пишет Politeka.net, пока защитники Украины сдерживают врага на фронте, украинские звезды шоу-бизнеса помогают информационно, рассказывая всему миру, что происходит в Украине. Эктор Хименес-Браво и Злата Огневич не стали исключением, ведь постоянно освещают события в Украине и поддерживают украинцев. А вчера, 28 апреля, звезды встретились на благотворительном ужине в Варшаве, Польша.

"Злата приехала на наш благотворительный ужин в Варшаве, чтобы украсить этот вечер своим прекрасным вокалом и украинскими песнями", - отметил Эктор в публикации.

На фото пара стояла и улыбалась, а Хименес-Браво приобнял Злату, которая была "Холостячкой" во втором сезоне проекта.

Сразу публикацию решил прокомментировать Григорий Решетник, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка":

"Наконец-то встретились Холостяк и Холостячка".

Украинцы поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Каждый должен делать то, что он может делать лучше. Респект Вам, Эктор!", "Спасибо вам за все что делаете", "Злата прекрасно поёт, почему ее так мало".

Напомним, "Холостячка" Огневич призналась, чем ее можно соблазнить

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич показала, как наслаждалась жизнью совсем недавно

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич рассказала, зачем будет покидать Украину



