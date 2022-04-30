Як передає Politeka.net, Настя Каменських разом з іншими артистами щодня докладає всіх зусиль, щоб більше людей у всьому світі знали правду про Україну. Цього разу Каменських вирішила виступити з Потапом на спеціальному концерті.

Каменських додала, що дуже вдячна організаторам важливого заходу, що разом з чоловіком мала можливість гордо тримати український прапор у США.

"Вірю, що зараз наша головна місія-це робити те, що у нас краще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати і співати пісні, які почують у всьому світі» - сказала Каменських.

Після виступу і вже вдома, вона не змогла стриматися і розридалася без всякого удавання. Без косметики Настя виглядала природно і не стала ховатися за фільтрами під час звернення. Вона заговорила про зміни в житті, адже тепер змушена жити поза своїм рідним домом під Києвом.

"Я повторюю знову і знову, що все буде добре, але..."- написала вона.

Раніше Каменських також розридалася перед камерою:

"Подивилася долю ще однієї дитини. Як же боляче, складно їм. Вони невинні, ми страждаємо все " - каже Каменських. Артистка закликала до миру і нагадала, що окупантам не місце на нашій землі.

Багато громадян почали блокувати фури з товаром для країни-агресора. Каменських теж не змовчала.

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