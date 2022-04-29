Телеведуча Маша Єфросиніна почала допомагати біженцям з перших днів вторгнення окупантів на наші землі. Артистка вирішила залишитися і спробувати допомогти якомога більшій кількості людей, що шукають мирного неба над головою і бояться за дітей.

Зараз телеведуча вирішила трохи розповісти про свої будні і про те, як це виглядає з боку.

"Допомагати, щоб жити…

Так я називаю стан, в якому відчуваю пульсацію, емоції і спрагу життя. У мирний час прозвучало б як лютий пафос, але в ті часи і відчуття цих не було, тому що було особисте, материнське, робоче, фантазійне, ліниве, світське і ще багато, що забрала війна…

Я можу дозволити собі такі вислови, адже відчуваю, що не одна така. Хто б де не був, і як би не допомагав своїй країні, робить це з цією надприродною силою» - висловилася Єфросиніна.

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