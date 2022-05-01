Як повідомляє Politeka.net, своїм болем найбагатша співачка України поділилася в інтерв'ю програмі»Зірковий шлях".
До війни Камалія зі своїм чоловіком-мільярдером і двома доньками жила під Києвом в розкішному особняку, що займав величезну територію. Співачка обожнює тварин, тому містила цілий «зоопарк». Як з'ясувалося, війна забрала життя деяких улюбленців Камалії.
Співачка розповіла, що 1 березня виїхала з України і зараз знаходиться в Лондоні. Однак, події в Україні зірка переживає дуже важко.
"Дуже боляче було. Коли моя рідня була в окупації в Чернігові, під Черніговом. Я не могла нікому додзвонитися, я не могла додзвонитися батькові. Два тижні ніяких звісточок не було. Дуже важко передати ті відчуття...", - розповіла співачка.
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Вона також розповіла про те, що окупанти вбили двох її коней у Бучі. У тому ж місті під Києвом в окупації опинилися друзі Камалії.
"Хтось вибрався, хтось самостійно втік, когось вбили", - згадує співачка.
За словами зірки, війна змушувала її плакати кожен день.
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