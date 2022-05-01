Відома українська співачка Камалія розповіла про свої особисті втрати в цій війні.

Як повідомляє Politeka.net, своїм болем найбагатша співачка України поділилася в інтерв'ю програмі»Зірковий шлях".

До війни Камалія зі своїм чоловіком-мільярдером і двома доньками жила під Києвом в розкішному особняку, що займав величезну територію. Співачка обожнює тварин, тому містила цілий «зоопарк». Як з'ясувалося, війна забрала життя деяких улюбленців Камалії.

Співачка розповіла, що 1 березня виїхала з України і зараз знаходиться в Лондоні. Однак, події в Україні зірка переживає дуже важко.

"Дуже боляче було. Коли моя рідня була в окупації в Чернігові, під Черніговом. Я не могла нікому додзвонитися, я не могла додзвонитися батькові. Два тижні ніяких звісточок не було. Дуже важко передати ті відчуття...", - розповіла співачка.

Вона також розповіла про те, що окупанти вбили двох її коней у Бучі. У тому ж місті під Києвом в окупації опинилися друзі Камалії.

"Хтось вибрався, хтось самостійно втік, когось вбили", - згадує співачка.

За словами зірки, війна змушувала її плакати кожен день.

Нагадаємо, Полякова не стала церемонитися з кумою Порошенка після її погроз.

Як повідомляла Politeka, у мережі з'явилася перша репетиція Kalush до "Євробачення-2022".

Також Politeka писала, що Королева цинічно похвалилася виступом з Кіркоровим у Києві, українці люті.