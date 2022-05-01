Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про складне випробування, з яким стикається зараз кожен українець.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram знаменитість підняла важку тему. Кухар зізналася, що зараз, як і більшість українців, вона живе в «атракціоні перманентних станів».

"Де в один день ти відчуваєш смак життя і дякуєш Богові, що вона у тебе є. А в іншій-не хочеш відкривати очі, тому що боїшся читати новини, дзвонити мамі, друзям, через те, що не розумієш, що почуєш по той бік трубки", - пояснила балерина.

Вона підкреслила, що зараз з таким же станом зіткнулися всі її знайомі - «болить у всіх» українців. При цьому багато людей намагаються по можливості жити далі, щоб не впадати в повний негатив.

Однак, за словами Кухар, деякі люди не розуміють цього бажання.

"Як тільки людина повертається, щоб побути один на один зі своїм болем, щоб ось - ось знову злетіти над прірвою, відволікається і наповнює своє життя звичними речами...або говорить, а не розмовляє...йому в спину летять ножі. За те, що він живе так як може зараз... як можна берегти світло в озлобленому серці? Чи є у цього серця сили допомагати іншим, а не тільки засуджувати? Питання без відповіді... ", - поділилася емоціями Кухар.

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