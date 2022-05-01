Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка також відзначилася у другому сезоні проекту шоу "Холостячка". З перших днів вторгнення зірка розповідала правду про вторгнення рф в Україну і підтримувала громадян, які втрачають свої сім'ї і будинки через окупантів.

Зараз співачка вирішила заговорити про останні події.

"Чим вимірюється людяність? Ймовірно, одним з таких ознак є співчуття. Дуже цінна і одночасно хвороблива здатність відчувати людські страждання. Напевно, ця здатність відсутня у окупантів через брак емоційного інтелекту, та й в принципі-через брак інтелекту і критичного мислення ☺ ️

Те, що відбувається на АЗОВСТАЛЬ розриває мене від болю зсередини. Те, як світ мовчазно споглядає цю криваву трагедію і чекає наступну серію, ось тільки це зовсім не кіно. Це життя людей, реальних людей, які потребують негайної допомоги 🙌 🏾

Ми не маємо права покинути цих людей, зробити вигляд, що там немає військового гарнізону, поранених. Ми не маємо права залишити і зрадити українських військових у Маріуполі» - пише Огневич.

Але дівчина відразу отримала дозу критики за її позначки і публікації в сторіс:

"Хтось може сказати Златі, що наше керівництво знає давно і набагато більше про ситуацію в Маріуполі, ніж всі ми разом узяті, і робить все можливе?; ви викладаєте в інста пост про те, що "керівництво, зробіть, пліз, все, щоб Маріуполь врятували" = "я не вірю, що ви робите все можливе зараз в цьому напрямку", а тобто в умовах війни це зрада; сенс не в цьому, а в тому, що керівництво знає і знає більше, ніж ми, або там дурні сидять? Постійно ці позначки, господи ️ ️ " - пишуть користувачі.

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