Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая также отличилась во втором сезоне проекта шоу "Холостячка". С первых дней вторжения звезда рассказывала правду о вторжении рф в Украину и поддерживала граждан, которые теряют свои семьи и дома из-за оккупантов.

Сейчас певица решила заговорить о последних событиях.

«Чем измеряется человечность? Вероятно, одним из таких признаков является сочувствие. Очень ценна и одновременно болезненная способность испытывать человеческие страдания. Наверное, эта способность отсутствует у оккупантов из-за нехватки эмоционального интеллекта, да и в принципе — из-за нехватки интеллекта и критического мышления 🤷🏻‍♀️

Происходящее на АЗОВСТАЛЬ разрывает меня от боли изнутри. То, как мир молчаливо созерцает эту кровавую трагедию и ждет следующую серию, вот только это совсем не КИНО. Это жизнь людей, реальных людей, нуждающихся в немедленной помощи 🙌🏾

Мы не имеем права покинуть этих людей, сделать вид, что там нет военного гарнизона, раненых. Мы не имеем права оставить и предать украинских военных в Мариуполе» - пишет Огневич.

Но девушка сразу получила дозу критики за ее отметки и публикации в Сторис:

«Кто-то может сказать Злате, что наше руководство знает давно и гораздо больше о ситуации в Мариуполе, чем все мы вместе взяты, и делает все возможное?; вы преподаете в инста пост о том, что "руководство, сделайте, плез, все, чтобы Мариуполь спасли" = "я не верю, что вы делаете все возможное сейчас в этом направлении", а т.е. в условиях войны это измена; смысл не в этом, а в том, что руководство знает и знает больше, чем мы, или там дураки сидят? Постоянно эти отметки , господи 🤦🏽‍♀️» - пишут пользователи.

Напомним, "Холостячка" Огневич публично обругала россиян за бездействие

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