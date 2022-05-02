Як пише Politeka.net, Катя Репяхова разом з чоловіком Віктором Павликом і маленьким сином якийсь час залишалася разом в Україні. А через деякий час заявила, що їде до родичів в Ізраїль лише на пару днів.

Проте, пройшов місяць, а дівчина все ще закордоном, тому аудиторія Катерини переступає межу і обговорює, чому вона не повертається до чоловіка.

"Місяць в Ізраїлі... Как я? - Не вдома. Ніяка краса світу не замінить рідну землю, рідний дім!"- написала Репяхова і знову показала, як проводить час.

У мережі почали обговорювати побачене і не обійшлося без критики, деякі написали, що Репяхова не слід бажаному-якщо сумує за домом, могла б поїхати назад:

"тобі так підходить рожевий😍 😍 😍; сто відсотків; як добре і чутливо! ❤ ️ ; Яка краса 😍 ви дуже гарні 🥰 Здоров'я вам всім 💋; де б ми не були, рідні стіни завжди найрідніші!!!; Вже місяць. А минуло як тиждень...; Вже можна повертатися до Києва. Чому ти все ще сидиш там?; ви експерт ?Возвращаться; повертатися до Києва небезпечно!; Звичайно ... одна справа відпочивати, а інша-відпочивати".

Раньше Репяхова пояснила, чому вирішила покинути країну і чому вона не тікає.

"Це не біженство і переселення. А зустріч з рідними! Летимо Я, мама і Мишко, спочатку ми проїдемо 1250 км (3 країни), а потім два літаки і ще дві країни. Зараз переповнюють дивні відчуття, але я щаслива, що побачуся зі своєю сім'єю. Купила квитки на літак. За кілька десятків днів буду в іншій країні"»

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